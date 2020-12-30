الأردن: نتائج البئر 53 ترفع قدرة حقل الريشة الغازي 8 ملايين قدم مكعب

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 05:58 م
بوابة الفجر
قال مدير عام شركة البترول الوطنية الأردنية المهندس محمد الخصاونة، اليوم الاربعاء، ان نتائج تقييم البئر 53 في حقل الريشة الغازي أظهرت قدرة انتاجية مقدارها 8 ملايين قدم مكعب يوميا.

واشار الخصاونة في تصريح صحفي، الى ان هذه النتائج ترفع القدرة الإنتاجية للآبار العاملة في الحقل من 19 مليون قدم مكعب حاليا الى نحو 27 مليونا من اجمالي الاستهلاك اليومي للمملكة البالغ حوالي 350 مليونا، مؤكدا أهمية هذه النتائج في رفد الاقتصاد الوطني بقيمة مضافة وتعزز مصادر المملكة من الطاقة.
وأشاد الخصاونة بجهود كوادر شركة البترول الوطنية، الذين انجزوا اعمال الحفر في البئر 53 مطلع شهر كانون الأول الحالي، مؤكدا أهمية دورهم في تحقيق قصص نجاح تتوالى منذ عامين في التوسع في الإنتاج في حقل الريشة بإعادة استكشاف ابار عاملة والتنقيب عن أخرى في منطقة المشروع.
وبين مدير عام الشركة أهمية النتائج التي اظهرتها البئر 53 في تمكين شركة البترول الوطنية من تنفيذ خطتها الاستراتيجية المبنية على مراحل، لزيادة مساهمة المصادر المحلية من الطاقة من إجمالي الطاقة المستهلكة، مشيدا بالدعم الذي تتلقاه الشركة من الحكومة للمضي قدما بتحقيق نتائج تعزز انتاج الحقل.
يذكر ان وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي، أعلنت قبل أسبوعين، ان عمليات الحفر في البئر 53 في حقل الريشة أظهرت نتائج واعدة، وان النتائج النهائية لأعمال فحص وتقييم كميات الإنتاج اليومي المتوقعة للبئر ستظهر قبل نهاية العام الحالي.
واوضحت زواتي ان هذا الإنجاز يأتي منسجما مع الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة للأعوام 2020-2030 والتي تهدف الى زيادة مساهمة مصادر الطاقة المحلية لتوليد الكهرباء لتصبح 5ر48 بالمئة عام 2030 مقارنة بـ15 بالمئة عام 2019.
ويعد البئر 53 اكبر بئر منتج في حقل الريشة الغازي، حيث اثمرت عمليات الاستكشاف في العامين الماضيين عن انتاج نحو 10 ملايين قدم مكعب من الغاز من البئرين 48 و49 بواقع 7 ملايين قدم مكعب للأولى و3 ملايين للثانية، فيما بلغت إنتاجية باقي الابار قبل هذا التاريخ وعددها 12 بئرا حوالي 9 ملايين قدم مكعب.

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