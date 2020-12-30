هشام نصر للاعبى منتخب اليد : انتم سر نجاح المونديال .. نثق فيكم .. وننتظر منكم الكثير

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 05:35 م
هشام نصر
هشام نصر
مصطفى عادل
حرص المهندس هشام نصر رئيس اللحنة المنظمة لمونديال اليد علي زيارة  المنتخب خلال معسكره المغلق باستاد القاهرة استعدادا للمونديال المقرر اقامته في مصر خلال الفترة من 13 الي 31 يناير من العام المقبل  .. 
اجتمع نصر مع لاعبيه في معسكرهم وشدد علي اهمية المرحلة المقبلة وقال لنجوم المنتخب نصا : انتم الفرحة الحقيقة للمونديال ، اتمني  ان تكونوا سر السعادة ، لو نجحتم نجحنا جميعا "  والمسئولية الاكبر عليكم ، اثق بكم ثقة كبيرة واعلم انكم علي قدر هذه الثقة ، شرفتونا في كل مكان وفي كل بطولة شاركتم فيها ، لكن الوضع هذه المرة مختلف ، نحن نلعب بطولة العالم في مصر " ..
كما حرص نصر بعد الاجتماع العام علي لقاء كباتن المنتخب احمد الاحمر وممدوح هاشم وعلي زين وشكرهم علي دورهم القيادي ، وطالبهم بمواصلة تجهيز زملائهم نفسيا خاصة صغار السن للمنافسات الشرسة ..

كما اجتمع بالجهاز الفني وكان في استقباله كابتن مؤمن صفا امين الصندوق والذي يقيم مع المنتخب في الوقت الحالي لتلبية كل طلباته واطمأن منه علي الوضع وناقشا اخر المستجدات فيما يخص تفاصيل الفريق والاستعدادات ..

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