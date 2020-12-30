شاهد.. رد قوي من يسرا اللوزي على قيام أحد المتابعين بالتنمر على ابنتها (فيديو)

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 05:34 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
علقت الفنانة يسرا اللوزي، على قيام أحد المتابعين بالتنمر على ابنتها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن نعتها بـ"الطرش".

وقالت "يسر" في اتصال هاتفي ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأربعاء: "أنا عارفة إني مش هقدر أمنع التنمر، لأن هذه المشكلة آفة عالمية، ولكن حسيت في هذا الموقف إني لازم أرد وألقنه درس واحرجه بالذوق".

وأضافت "أنا عارفة أنه ليس سهلًا تغيير وجهة نظر أحد أو قناعاته، ولكن حبيت استغل عدد المتابعين الموجودين عندي علشان نديله درس، وفي نفس الوقت رديت لأني مثلي مثل أي أم لن أقبل التنمر على ابنتي لمجرد إني شخصية عامة".

وكان تصدر اسم الفنانة يسرا اللوزي، تريند مؤشرا ت البحث بموقع جوجل، وذلك التنمر بابنتها الصماء وسخر منها بعدما تحدث عن طفلتها في برنامج "معكم" الذي تقدمة الاعلامية منى الشاذلي.

في البداية نشرت يسرا اللوزي صورا لها من كواليس حلقتها مع الاعلامية منى الشاذلي في برنامج معكم منى الشاذلي على قناة CBC- وعلقت قائلة: "سعدت جدًا بردود الأفعال الجميلة تجاه حلقتى مع الإعلامية منى الشاذلى بالاشتراك مع الدكتورة رنيم حسن من مبادرة "حادى بادى" والدكتور سامح يسرى من "هيئة إنقاذ الطفولة" بمصر، شكرًا لجمهورى العزيز ولكل من ساهم فى نجاح هذه الحلقة".

وتفاجأت يسرا اللوزي، بتعليق أحد المتابعين الذي كتب: "ماشي يا أم الطرشة"، لترد عليه:" شكرًا على ذوق حضرتك.. أنا قررت أستغل كلامك اللطيف عشان أقدم شوية توعية بخصوص هذا المصطلح... أولًا، المصطلح الصحيح والمقبول هو "الصم وضعاف السمع"، وليس "الطرش" أو "البكم"، ثانيًا، أحب أعّبر عن فخري بكوني والدة طفلة "صماء" لأنها علمتني حاجات كتيرة جدًا وبقيت بنى آدمة وأم أحسن بسببها وأنا متأكدة إنها هتطلع إنسانة مثقفة ومتفوقة ومش هتبقى محتاجة مساعدة من حد عشان تحقق أحلامها".

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