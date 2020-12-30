تجديد حبس 3 متهمين بقتل "شاب" في مشاجرة خلال فرح بالشرقية

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قررت نيابة بلبيس بمحافظة الشرقية بإشراف المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية تجديد حبس 3 متهمين بقتل "شاب" في مشاجرة في فرح في قرية جلفينا التابعة لمركز بلبيس 15 يوما على ذمة التحقيقات.



كان اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا من العميد حسام القصبي مأمور مركز مركز شرطة بلبيس بلاغا بوفاة " نادر. م. ع " في العقد الثاني من العمر إثر إصابته بجرح طعني في العنق على يد آخرين أثاء حفل زفاف في قرية جلفينا التابعة لمركز بلبيس.



انتقلت قوة من الشرطة بإشراف جاسر زايد رئيس فرع البحث بجنوب الشرقية وبرئاسة الرائد إسلام عواد رئيس مباحث المركز لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة وتبين وقوع مشاجرة بين المجني عليه و3 اشخاص بسبب مناوشات أثناء حفل الزفاف تطورت إلى مشاجرة بلأيدي وقام خلالها المتهم الرئيسي "ابن عم العروسة" بالتعدي على المجني عليه بالضرب مستخدما سلاح أبيض ما أدى لإصابة المجني ووفاته متأثر بإصابته.