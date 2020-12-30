موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة في الدوري الإنجليزي

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 05:30 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي

حقق نادي مانشستر يونايتد فوزًا مهمًا على نظيره وولفرهامبتون، بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل هدف مانشستر يونايتد الوحيد النجم ماركوس راشفورد، في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة 30، يحتل بها المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما توقف رصيد وولفرهامبتون عند النقطة 21، يحتل بها المركز الثاني عشر.

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة نظيره أستون فيلا، يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.

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