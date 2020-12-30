بسبب ميليشيا الحوثي.. قطر في مرمى العقوبات الدولية

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 05:25 م
بوابة الفجر
وكالات

عقوبات أممية تنتظر قطر، والسبب ميليشيا الحوثي الإرهابية، استمعت الأمم المتحدة لفريق من عملاء الاستخبارات الأمريكيين، حول تورط قطر في تزويد الحوثيين بأجزاء طائرات مسيرة.

 

قدم الفريق معلومات موثقة بشأن تحويلات الأموال وشحنات الذهب، التي مولت بها قطر عمليات شراء مكونات الطائرات المسيرة للحوثيين، وفقا لما أوردته قناة "مداد نيوز".

 

يستعد الفريق الاستخباراتي لتقديم معلومات حول هوية الوسطاء في تلك الصفقة المشبوهة بين الاستخبارات القطرية والحوثيين.

 

قالت التحقيقات الأممية إن علاقة قطر بالحوثيين يمكن أن تؤدي إلى فرض عقوبات على الدوحة.

 

يستعد الفريق الأمريكي أيضا لتقديم شهادات مماثلة أمام وزارة العدل الأمريكية والمحكمة الجنائية الدولية.

 

قالت أيرينا تسوكرمان المحامية وخبيرة الأمن القومي الأميركية، إن وزارة العدل الأمريكية تحقق حاليا في قيام عائلة آل ثاني بتمويل عملية تزويد الحوثيين بطائرات مسيرة صينية وإيرانية.

 

وأضافت أن تلك الطائرات تستخدم في مهاجمة السعودية والبحرين، تسوكرمان أكدت أن المسؤولين المتورطين في هذه الأنشطة يستخدمون أوغندا ومصافي الذهب لغسل الثروات المسروقة من بلدانهم، ثم تمويل عمليات شراء مكونات الطائرات المسيرة.

 

قائمة الحجج الدامغة على تورط قطر تضم وثائق بنكية بشأن الدفع وتسليم النقد، وكذلك مقاطع فيديو وتسجيلات لمسؤولين قطريين متورطين في هذه التجارة.

 

الوثائق تؤكد وجود علاقة بين شركة "الواجهة" في قبرص، المتورطة في الدفع للطائرات المسيرة وبين مسؤولين قطريين.

 

وتشير الوثائق إلى علاقة قطر بميليشيات حزب الله وتنظيم الإخوان، المدرجين ضمن قوائم الإرهاب.. فمتى تتوقف قطر عن دعم الإرهاب؟


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