المشدد 15 سنة لشايين متهمين بخطف طفل للمطالبة بفدية في الشرقية

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قضت محكمة جنايات الزقازيق، في محافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، بمعاقبة متهمين بخطف طفل للمطالبة بفدية مالية، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة.



صدر الحكم برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد المهدي، ومحمد بدة، وسكرتارية خالد إسماعيل.



تعود أحداث القضية لشهر يوليو 2018 جنايات قسم شرطة أول العاشر من رمضان، حيث تلقى مدير أمن الشرقية إخطارًا يفيد بورود بلاغ إلى قسم شرطة أول العاشر من رمضان، من مواطن يُدعى "صابر ع. م."، 43 سنة، بقيام مجهولين باعتراض طريق ابنه الطفل "محمود"، حال سيره بالطريق العام، وقيدوا يديه وأرجله ودفعوه كرهًا عنه بالسيارة التي يستقلونها، وهددوه بالقتل، ثم طلبوا فدية مالية من أسرته مقابل إطلاق سراحه.



تم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "هاني ف. ع."، 28 سنة، سائق، و"أحمد أ. ع."، 28 سنة، يقيمان بمدينة العاشر من رمضان، وتم ضبطهما وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيق وأمرت بإحالتهما إلى محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها المتقدم.



كما قضت محكمة جنايات الزقازيق بمعاقبة 3 متهمين بالسجن 10 سنوات لتورطهم في خطف 3 أشخاص، وإجبارهم على التوقيع على إيصالات أمانة، وسرقة مبلغ مالي كان بحوزتهم.



صدر القرار برئاسة المستشار سلامة جاب الله، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوى، ومدحت سالم محمد، وسكرتارية نبيل شكرى.



وتعود أحداث القضية لسنة 2019 حيث تلقى مدير أمن الشرقية إخطارًا من مأمور مركز شرطة فاقوس يفيد بورود بلاغ من 3 أشخاص باتهام 3 آخرين بخطفهم، بعد استدراجهم إلى إحدى الشقق السكنية، وأجبروهم على التوقيع على إيصالات أمانة، واستولوا على مبلغ مالي كان بحوزتهم، تم ضبط المتهمين وتحرير محضر وإحالتهم للنيابة التي أحالتهم إلى المحكمة، التي أصدرت قرارها المتقدم.



وقضت المحكمة بمعاقبة سائق بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة الإتجار في المخدرات وحيازة ساح ناري "فرد خرطوش"، حيث تعود أحداث الواقعة لعام 2020 حيث ألقت الأجهزة الأمنية القبض على "محمد س. س."، 26 سنة، سائق بمدينة العاشر من رمضان، وبحوزته كمية مخدر الحشيش وسلاح ناري، وبعد تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة، أمرت بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات.



كما قضت المحكمة بمعاقبة 3 متهمين بحيازة مواد مخدرة وسلاح ناري بالسجن المشدد 6 سنوات، وغرامة 100 ألف لكل منهم.



وكان المحامي العام لنيابات شمال الشرقية أحال كل من "عبد العال م. أ."، 27 سنة، نجار مسلح، و"حسن ع. ح."، 43 سنة، سائق تروسيكل، و"عبده أ. م."، 20 سنة، سائق، و"أحمد ع. أ."، 26 سنة، عاطل، جميعهم يقيمون بناحية فاقوس، إلى محكمة الجنايات بتهمة حيازة مواد مخدرة وسلاح ناري، وأصدرت المحكمة قرارها المتقدم.