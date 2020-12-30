مصر تُعرب عن خالص تعازيها في ضحايا زلزال كرواتيا

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 05:17 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
اصدرت وزارة الخارجية بيانا منذ قليل تعرب فيه عن خالص التعازي في ضحايا الزلزال الذي ضرب جمهورية كرواتيا الصديقة، مما أسفر عن وقوع ضحايا فضلًا عن إصابة العديد، وذلك بجانب وقوع أضرار مادية جسيمة. 

وتتقدم مصر بخالص تعازيها لذوي الضحايا الأبرياء في كرواتيا، مع خالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، معربةً عن تضامنها ووقوفها حكومةً وشعبًا مع حكومة وشعب كرواتيا في هذا الحدث الأليم. 

كما اصدرت وزارة الخارجية بيان ادانت فيه استهداف مطار عدن بالجمهورية اليمنية الشقيقة أثناء هبوط طائرة رئيس وأعضاء الحكومة اليمنية الجديدة، مما أسفر عن مقتل واصابة العشرات من الأشقاء اليمنيين.

وتؤكد مصر مجددًا على موقفها الثابت من دعم ومساندة اليمن في نضاله لاستعادة الأمن والاستقرار وتحقيق تطلعات الشعب اليمني الشقيق ومواجهة كافة صور الإرهاب وداعميه، وتُشدد على أن مِثل هذه الأعمال الإرهابية الخسيسة لن تُثني الحكومة اليمنية الجديدة عن المُضي قُدمًا في مهامها لاستعادة مؤسسات الدولة، ومواجهة ما يقف أمامها من تحديات جِسام، سعيًا نحو التوصل لتسوية سياسية شاملة للأزمة اليمنية، وذلك استنادًا لاتفاق الرياض والمرجعيات المُتفق عليها.

هذا، وتعرب مصر عن تضامنها مع اليمن الشقيق، حكومة وشعبًا، في هذا المُصاب الأليم، وتتقدّم بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا والتمنيات بسرعة الشفاء للمُصابين.

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