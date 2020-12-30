البورصة الأمريكية تواصل الارتفاع خلال تعاملات اليوم الأربعاء

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 05:46 م
بوابة الفجر
واصلت البورصة الأمريكية الارتفاع خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع مراقبة تطورات اللقاح والتحفيز.

وأقرت بريطانيا لقاح لفيروس كورونا طورته جامعة أكسفورد وأسترازينيكا للاستخدام في حالات الطوارئ.

وواصلت "وول ستريت" أيضًا تقييم احتمالات الحوافز المالية الإضافية حيث استمر المشرعون في الخلاف حول المدفوعات المباشرة للأمريكيين.

ومنع زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل جهود زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر لتسريع مشروع القانون، الذي أقره مجلس النواب في وقت متأخر من يوم الاثنين، والذي من شأنه زيادة شيكات الأفراد إلى 2000 دولار من 600 دولار.

وفي بيانات اقتصادية، ارتفع عجز الميزان التجاري السلعي في الولايات المتحدة لمستوى قياسي جديد.

وبحلول الساعة 2:33 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "داو جونز" بنحو 0.4 بالمائة إلى 30445 نقطة.

كما زاد "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.4 بالمائة إلى 3741 نقطة، وصعد "ناسداك" بنحو 0.5 بالمائة إلى مستوى 12916 نقطة.

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