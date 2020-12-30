عملة "البيتكوين" تحطم مستويات تاريخية

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 05:13 م
بوابة الفجر
وكالات

سجلت عملة "البيتكوين"، اليوم الأربعاء، مستوى قياسيا جديدا حيث بلغت 28579 دولارا خلال التداولات، مقتربة من المستوى النفسي البالغ 30 ألف دولار.

 

ووفقا لموقع CoinDesk، المختص في متابعة أسواق العملات المشفرة، فقد بلغت عملة "البيتكوين"، بحلول الساعة 15:50 بتوقيت موسكو، 27862 دولارا، بعدما كانت قد سجلت 28579 دولارا، وهو مستوى تاريخي.

 

وفي 27 ديسمبر الجاري، سجلت عملة "البيتكوين" مستوى قياسيا تاريخيا، حينها بلغت 28214 دولارا. وتضاعف سعر عملة "البيتكوين" منذ بداية 2020 وحتى الآن بنحو 3 مرات.

 

وتتجه عملة "البيتكوين"، الأكثر شهرة في العالم، إلى تسجيل في ديسمبر الجاري أكبر مكاسب شهرية لها منذ مايو 2019.

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