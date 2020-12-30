إجراءات جديدة من "الأعلى للإعلام" بشأن ظهور الأطباء على الشاشات

عقد الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اجتماعًا مع الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء؛ وذلك لمناقشة وضع أطر لتنظيم ظهور الأطباء في البرامج التلفزيونية، وكذلك إعلانات المنتجات الطبية.





وحضر اللقاء الكاتب الصحفي صالح الصالحي وكيل أول المجلس، والمستشار أحمد عبدالعزيز أمين عام المجلس، واللواء أركان حرب أيمن سليمة وكيل الوزارة، ورئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئيس المجلس، والدكتورة نجوي الشافعى وكيل نقابة الأطباء، وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور أسامة عبدالحي أمين عام النقابة.





واتفق الحضور على ضرورة تنظيم ظهور الأطباء في البرامج التلفزيونية، للعمل على حماية المرضى والمواطنين، وتنقية المهنة من الدخلاء والمدعيين، وذلك من خلال عدم ظهور أي شخص إلا إذا كان عضوًا بنقابة الأطباء وحاصلًا على شهادة بيان حالة من النقابة.





وقال الكاتب الصحفي كرم جبر، إن ذلك الأمر ليس الغرض منه المنع أو التقييد، ولكن يهدف في المقام الأول إلى تنقية المهنة من غير المتخصصين الذين يسيؤون للأطباء، ولحماية المرضى من الإعلانات الغير صحيحة التي تروج لمنتجات ليس لها فعالية لعلاج الأمراض.





وأضاف: "يجب على النقابة تفعيل عمل لجان الرصد، لرصد البرامج الغير مختصة، وكذلك على النقابة عمل نشرة شهرية بالعقاقير والأدوية التي يتم الإعلان عنها ومدى جدواها للمرضى وتعريفهم بمساوئ تناولها دون إشراف طبي، وكذلك يجب تكثيف وزيادة الوعي لدى المواطنين وتوجيههم وإرشادهم نحو عدم تناول أي دواء دون إشراف طبي أو استشارة الطبيب نظرًا لخطورة ذلك الأمر على الصحة العامة، وذلك بسبب ظهور الكثير من الأطباء وغير الأطباء للحديث في أمور طبية وأدوية وعقاقير قد تضر المرضى عند تناولها".





وتابع: "سيتم ترتيب لقاء مشترك قريبًا بين نقابات الأطباء والصيادلة والأسنان لمناقشة تنظيم ظهور الأطباء إعلاميًا، مضيفًا: أن الموضوع يحتاج إلى تنظيم في اتجاه التسيير وليس التضييق، وكذلك سنعمل قريبا على تنظيم بيع الهواء في بعض البرامج والقنوات الفضائية".





ومن جانبه قال الدكتور حسين خيري، إن هناك مشكلة كبيرة في ظهور الأطباء وغير الأطباء في وسائل الإعلام والحديث في أمور طبية ليسوا على دراية بها، وكذلك التسويق لمنتجات قد تكون غير صحيحة، والإعلان عن أرقام هواتفهم وعناوينهم وهي أشياء ليست من أصول المهنة، وأضاف: حضرنا إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من أجل وضع إطار لمعالجة تلك المشكلة لأن هناك الكثير من الشكاوى من الأطباء ضد ذلك الأمر، ونريد من المجلس مساعدتنا في القضاء على تلك المشكلات المسيئة للأطباء.





وأضاف الدكتور أسامة عبدالحي أن النقابة لن تقوم بمجاملة أي طبيب لأن قضية ظهور غير المتخصصين إعلاميًا أصبحت مأساة للأطباء وتسئ لهم وجموع الأطباء يرفضون ذلك، فيجب عند ظهور الأطباء إعلاميًا الحديث في تخصصهم.





وتابع: "نحن لا نريد الرقابة على المحتوى ولكن للوصول إلى إلى برامج تخرج بشكل سليم وصحيح لحماية الأفراد الذين يشاهدون تلك البرامج، وأوضح أن هناك الكثير من الشكاوي من الأطباء، ونريد العمل مع المجلس على تقنين الأمر".