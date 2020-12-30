إصابة سائحين بلجيكيين ومرشد في تصادم سيارة ملاكي بميكروباص في قنا

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 05:11 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
أصيب سائحين بلجيكيين، ومرشد سياحي، في تصادم سيارة ملاكي بسيارة ميكروباص، أمام مدخل قرية صوص بمركز نقادة.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد ابوالمجد، إخطارا من الدكتور بدوي سعيد، مدير مرفق إسعاف قنا،يفيد إصابة كل من كرستوف مانجو، ومارلين ايمانويل، سائحين بلجيكيين الجنسية، ومنتصر جاد، مرشد سياحي، في تصادم سيارة ملاكي بسيارة ميكروباص، أمام مدخل قرية صوص بمركز نقادة.

تم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

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