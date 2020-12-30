مصطفى حجاج وأوسكاريزما ضيوف رامي رضوان في مساء dmc ليلة رأس السنة

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يحل الفنان مصطفى حجاج ضيفا على برنامج مساء dmc الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان غدا الخميس في سهرة خاصة احتفالا بليلة رأس السنة في تمام الساعة التاسعة مساءً.



ويقدم حجاج باقة من أجمل أغانية خلال لقائه بالإعلامي رامي رضوان ويتحدث عن خططه الفنية في المستقبل ويكشف كواليس لقاءه بالهضبة عمرو دياب خلال الأيام الماضية وغنائه مع الكينج محمد منير.



ويقدم برنامج مساء dmc مفاجأة أخرى في نفس الحلقة حيث سيتم تقديم باقة لأشهر الأغاني المصرية والغربية مع فرقة أوسكاريزما.



وكان المطرب مصطفى حجاج، طرح أغنيته الجديدة "ألف مرة" عبر يوتيوب، وهى من كلمات خالد تاج الدين، ألحان وليد سعد، توزيع أسامة عبد الهادى، ميكس وماستر هانى محروس، جيتار مصطفى أصلان.



