تعرف على تطورات حالة يسرا بعد إصابتها بفيروس كورونا

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 06:26 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر


حرصت الفنانة يسرا على طمأنة جمهورها ومتابعيها بحالتها الصحية وذلك بعد إصابتها بفيروس كورونا.


ونشرت يسرا عبر صفحتها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة لها، معلقة "الحمدلله أنا أحسن دلوقتي بفضل دعائكم ليا وحالتي مستقرة الحمدلله..أنا مازلت خاضعة للعزل المنزلي وبتبع العلاج تحت إشراف كادر طبي مشرف..خالص الشكر و التقدير ليهم. بشكركم جميعا من قلبي على دعائكم واهتمامكم ومشاعركم".


وتابعت "وأتمنى للجميع الشفاء والصحة..وإن شاء الله يكون عام سعيد على مصر والوطن العربي ويكفينا شر هذا الوباء و ينصرنا عليه".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة يسرا، مسلسل "خيانة عهد"، والذي عرض في رمضان 2020، وشارك في بطولته كل من خالد سرحان، وحلا شيحة، وجومانا مراد، وخالد أنور. والمسلسل من تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز".

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