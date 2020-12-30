جالطة سراي يخطط لضم تريزيجيه

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 04:34 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

كشفت تقارير صحفية تركية، عن تجدد اهتمام جالطة سراي التركي، لضم محمود حسن تريزيجيه نجم استون فيلا الإنجليزي.

 

ويسعى مسئولو جالطة سراي، في تدعيم صفوفه بالانتقالات المقبلة، وسيرغب في إنهاء صفقاته بالميركاتو مبكرا، ولن ينتظر حتى الأيام الأخيرة حسبما ذكرت التقارير الصحفية التركية.

 

وذكرت صحيفة "sporx" التركية، أن الفرعون المصري، على رأس قائمة اللاعبين الأجانب الذي يأمل جالطة سراي في ضمهم بالانتقالات الشتوية المقبلة.

 

وكشفت الصحيفة عن العرض الذي سيتقدم به جالطا سراي لأستون فيلا، حيث أشارت إلى أن النادي التركي سيرغب في ضمه على سبيل الإعارة لموسم ونصف، مع إمكانية الشراء بعد انتهاء تلك المدة.

 


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