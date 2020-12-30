تحرك جديد من الدحيل القطري لحسم صفقة فرجاني ساسي

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 04:31 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

كشفت تقارير صحفية قطرية، عن تحرك جديد من نادي الدحيل القطري لضم الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك.


وتواصل مسئولو الدحيل مع وكيل نجم الوسط التونسي فرجاني ساسي لاعب النادي الزمالك لضمه لـ 3 مواسم بدء من يناير المقبل.

 

وأشارت التقارير القطرية إلى أن نادي الدحيل يرغب في ضم فرجاني ساسي من صفوف الزمالك لمدة 3 مواسم، وذلك قبل منافسة كأس العالم للأندية.

 

وقالت صحيفة "العرب" القطرية، في عددها، إن مصدر مقرب من التونسي الدولي فرجاني ساسي كشف أن وكيله تلقى عرضًا من جانب نادي الدحيل لانتقال ساسي إليه خلال الفترة المقبلة.

 

وذكرت الصحيفة القطرية أنه من المنتظر أن يعقد مسؤولو الزمالك جلسة خاصة مع ساسي خلال الساعات المقبلة من أجل منحه مستحقاته المتأخرة بالإضافة إلى مقدم عقد من أجل تجديد عقده مع النادي.

 

وأتمت الصحيفة إلى أن المؤشرات تشير إلى رحيل اللاعب وعدم استمراره مع الزمالك.

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