وزير الطيران يوجه بتكثيف التدابير الاحترازية والتعقيم بالمطارات

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 04:27 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
أصدر الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، عدة توجيهات برفع سقف التدابير الاحترازية وتكثيف عمليات التعقيم والتطهير داخل صالات السفر والوصول والمرافق العامة بالمطارات المصرية، بالإضافة الى توفير جميع المعدات الحديثة التي تعمل على مدار الساعة  داخل كافة المطارات بهدف تقديم بيئة صحية متكاملة لمرتادي المطارات المصرية. 

وصرح وزير الطيران المدني، بأن جميع المطارات المصرية تلتزم بتطبيق  كافة المعايير العالمية الصادرة عن منظمه الطيران المدني الدولي ( ايكاو ) فيما يتعلق بمواجهة انتشار فيروس كورونا، مؤكدًا على دعم  الدولة المصرية الدائم لقطاع الطيران لمواجهة آثار الفيروس وتداعياته على هذا القطاع الحيوى الذى يعد أحد القطاعات الهامة المساهمة في النمو الاقتصادي المصرى.

وأكد وزير الطيران علي توفير فرق ميدانية تقوم بعمليات التطهير والتعقيم على مدار ثالا24 ساعة بالتعاون مع فرق الطب الوقائي التابعة لوزارة الصحة والسكان  باستخدام مواد صديقة للبيئة وفقًا لأعلى معايير السلامة والصحة العالمية، وتشمل عمليات التعقيم جميع البوابات والحواجز والحوائط  وكاونترات إنهاء إجراءات السفر وكبارى التحميل وكراسى الإنتظار ، اضافة إلى كاونترات الجوازات وأجهزة التفتيش الأمني وسيور الحقائب وعربات نقل الامتعة ودورات المياه.  

وشدد وزير الطيران على الحفاظ على التباعد الاجتماعى، وتوفير مطهرات الأيدي والسوائل المعقمة في نقاط ثابته مع الالتزام  بارتداء الكمامة والقفاز  داخل الصالات. 

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