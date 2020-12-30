آرسنال يخطط لخطف نجم ريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن آرسنال الإنجليزي حريص جدًا على التعاقد مع الإسباني فرانشيسكو إيسكو نجم ريال مدريد الإسباني فؤ الفترة المقبلة.





وأفادت صحيفة آس الإسبانية بأن آرسنال وضع إيسكو كهدف رئيسي خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة في يناير القادم.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أن آرسنال سيتحرك من أجل التعاقد مع إيسكو فور بداية الميركاتو الشتوي، حيث أن الجانرز حريصون على تدعيم صفوف الفريق في الدور الثاني من الموسم الحالي.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن إيسكو البالغ من العمر 28 عامًا يلعب في صفوف ريال مدريد منذ عام 2013 وخاض مع الملكي حتى الآن 318 مباراة وسجل 51 هدفًا وصنع 55 هدف آخرين.