تعرف على تطورات حالة والدة المطرب أحمد جمال الصحية عقب إصابتها بكورونا

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 06:26 م
بوابة الفجر
مي مرسي
كشف المطرب أحمد جمال عن تطورات حالة والدته الصحية، وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت "جمال" قائلا: " شكرا ليكوا على سؤالكم ودعواتكم الحمد لله ماما حالتها مستقرة وربنا يشفيها ويشفي كل مريض ويبعد عنكم اي مكروه".

يذكر أن المطرب أحمد جمال قد أعلن سابقا عن إصابة والدته بفيروس كورونا قائلا: "رجاء ادعو لوالدتي ربنا يشفيها.. إيجابي كورونا".

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