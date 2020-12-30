"غاز مصر" تعتمد الموازنة التقديرية لعام 2021 بإيرادات نشاط مستهدفة 5.2 مليار جنيه

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 04:49 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
اعتمد مجلس إدارة شركة غاز مصر في جلسته المنعقدة أمس، الموازنة التقديرية لعام 2021 بإيرادات نشاط مستهدفة بنحو 5.187 مليار جنيه مقابل 4.050 مليار جنيه مقارنة بعام 2020.


وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن الموازنة التقديرية تستهدف صافي ربح بعد خصم الضريبة بقيمة 106 مليون جنيه، مقابل 82 مليون جنيه بعام 2020.

وشملت قرارات المجلس الموافقة على زيادة رأسمال الإسكندرية للصيانة البترولية ” بترومنت” والتي تمتلك غاز مصر نسبة 15.08% من رأسمال الشركة كالآتي :-
– زيادة رأس المال المصرح به من 136 مليون جنيه ليصبح 300 مليون جنيه بزيادة قدرها 164 مليون جنيه.

– المساهمة في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 54.128 مليون جنيه إلى 216.512 مليون جنيه بزيادة قدرها 162.384 مليون جنيه.

ويكون التمويل نسبة 50% سداد نقدي يكون نصيب غاز مصر النقدي في الزيادة مبلغ 12.24 مليون جنيه ونسبة 50% الثانية من الاحتياطيات البالغة نحو 277 مليون جنيه وفقا للمركز المالي لشركة بترومنت في 31 ديسمبر الماضي.


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