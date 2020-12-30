بعد ٥ وقائع..حبس عصابة سرقة السيارات بالجيزة

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 04:17 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بحبس تشكيل عصابي، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة السيارات، بأسلوب قطع الاسلاك.

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط تشكيل عصابى بالجيزة تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب جرائم سرقة السيارات

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية")بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب جرائم سرقة السيارات "بأسلوب قطع وتوصيل الأسلاك" متخذين من دائرة قسمى شرطة "العمرانية، الطالبية" مكانًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال ترددهم على دائرة مركز شرطة أبوالنمرس وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم عدد (5) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم الوصول لمكان إخفاء السيارات المستولى عليها فى تلك الوقائع لدى (عميلين لهم "سيىء النية" - "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة مركز شرطة أبوالنمرس).

حيث تم إستهداف العميلين وضبطهما وبمواجهتهما بما جاء بإعترافات المتهمين أيداها وتم بإرشادهما ضبط جميع السيارات المستولى عليها عدا إحداهما قاما ببيعها "خردة"وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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