خاميس يلمح بموعد عودته للمشاركة مع إيفرتون

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 04:03 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
أعطى الكولومبي خاميس رودريجيز لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي إيفرتون الإنجليزي بصيص من الأمل لجمهور فريقه فيما يخص موعد عودته للمشاركة في المباريات بعد غياب طويل بداعي الإصابة.


ولم يشارك الكولومبي في أي مواجهو مع فريقه منذ لقاء بيرنلي يوم الخامس من شهر ديسمبر الماضي بسبب إصابة عضلية تعرض لها.


وعبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر قال أنه بخير وفي غضون أيام قليلة سيكون جاهز للعب وبالتحديد إعتباراً من مواجهة نيوكاسل يوم الأول من شهر يناير القادم.

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