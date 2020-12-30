موسيماني يحاضر لاعبي الأهلي بـ"السبورة" استعدادًا لمواجهة وادي دجلة

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 04:03 م
بوابة الفجر
علي نبوي

عقد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة نظرية مع لاعبي الفريق الأحمر قبل انطلاق المران الجماعي اليوم الأربعاء على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وقام المدرب الجنوب إفريقي بإحضار "سبورة" وقام خلالها بشرح خطة مواجهة فريق وادي دجلة ومنح تعليماته للاعبين وكيفية مواجهة الخصم.

كما حرص موسيماني على منح اللاعبين تعليمات فنية وواجبات كل لاعب في المباراة بعد التركيز على نقاط القوة والضعف في وادي دجلة.


ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة بعد غد الجمعة على ستاد "الأهلي we" ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.

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