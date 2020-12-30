كهربا ينتظم في مران الأهلي الجماعي ويعلن جاهزيته لمواجهة وادي دجلة

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 04:03 م
بوابة الفجر
علي نبوي

انتظم محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر اليوم الأربعاء، والمقامة على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وكان كهربا قد تغيب مران الأهلي بالأمس بسبب إصابته بنزلة برد منعته من المشاركة في التدريبات الجماعية التي أقيمت أمس الثلاثاء.

وأعلن النادي الأهلي اليوم الأربعاء سلبية المسحة الطبية التي أجراها كهربا، وذلك بعد تغيبه عن مران الأمس بعد إصابته بنزلة برد، لينتظم في مران اليوم ويعلن جاهزيته لمواجهة وادي دجلة المقبلة.


ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة بعد غد الجمعة على ستاد "الأهلي we" ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.

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كهربا النادي الاهلي الدوري المصري الممتاز

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