من الأرصاد الجوية للمواطنين.. 4 تحذيرات بشأن طقس رأس السنة

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عدة تحذيرات وجهها مسئولي هيئة الأرصاد الجوية خلال الساعات الأخيرة بشأن طقس الأيام المقبلة وخاصة ليلة رأس السنة، كنوع من توعوية المواطنين بحالة المناخ من أجل أخد الاحتياطات الضرورية لمواجهته.



ويستعد المواطنون في كافة البيوت المصرية ببدء الاحتفال برأس السنة يوم الخميس 31 ديسمبر 2021، تزامنا مع إلغاء احتفالات رأس السنة من قبل رئاسة مجلس الوزراء في ظل انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا حفاظا على صحة المواطنين من خطر الاصابة بالفيروس.



طقس رأس السنة:

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الخميس بالتزامن مع رأس السنة، ومن المتوقع أن يسود طقس مائلا للدفء على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد دافئا على جنوب سيناء، معتدلا على السواحل الشمالية نهارا، بارد ليلا على أغلب البلاد شديد البرودة على الصعيد.



شبورة مائية صباحية:

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية صباحية تكون كثيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية فى الطرق المؤدية الى القاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد وسيناء والسواحل الشمالية بدءا من الغد وحتى يوم السبت المقبل.



وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أمس الثلاثاء، من الشبورة المائية الكثيفة التي تصل إلى حد الضباب على مناطق من الدلتا والوجه البحري، وخاصة على الطرق الزراعية والطرق السريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة والوجه البحري.



طقس بارد ليلا:

وفي هذا الشأن، قال مدير مركز إدارة التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية الدكتور محمود شاهين، إن طقس ليلة رأس السنة، الخميس 31 ديسمبر، سيكون مستقرا ودافئًا خلال النهار، مؤكدا أن أن الطقس على المدن الجديدة والمناطق المكشوفة في ليلة رأس السنة قد يصل إلى أن يكون شديد البرودة في الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح.



توقعات منطقة كاترين:

في نفس السياق، قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إن درجة الحرارة تنخفض إلى ثلاث درجات على منطقة كاترين خلال ساعات الليل غدا، متوقعة أن تصل إلى تحت الصفر خلال الأسابيع المقبلة.





احتمالية سقوط أمطار

وتشير نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بوزارة الموارد المائية والرى، إحتمال سقوط أمطار خفيفة على أجزاء متفرقة من السواحل الشمالية حتى يوم الجمعة.

