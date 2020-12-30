الخطيب يتدخل لحسم صفقة سيرينو

تدخل محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بشكل مباشر في مفاوضات التعاقد مع النجم الأوروجوياني جاستون سيرينو جناح ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.









وكشف مصدر موثوق في النادي الأهلي، ان محمود الخطيب طلب ان يتولي فتح محادثات بشأن صفقة انتقال جاستون سيرينو، مع رئيس صن داونز باتريس ماتسيبي حيث تربطه علاقة صداقة قوية معه.









ويريد رئيس المارد الأحمر إعادة المفاوضات من جديد، مع باتريس لتقريب وجهات النظر، في الأمور المالية في صفقة انتقال سيرينو إلي الشياطين الحمر.









يذكر ان الأهلي تقدم بعرض يبلغ قيمته 2.5 مليون دولار، فى حين طلب صن داونز الحصول على 5 ملايين دولار، للتفريط في صاحب الـ 29 عامًا إلي الفريق القاهري.