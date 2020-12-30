إيران تسجل 149 وفاة و 6272 إصابة جديدة بكورونا

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 03:56 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجلت وزارة الصحة في إيران، اليوم الأربعاء، 149 وفاة و6272 إصابة جديدة بكورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

 

وبحسب وزارة الصحة الإيرانية، ارتفع إجمالي الإصابات إلى نحو 1.219 مليون، وإجمالي الوفيات إلى 55.095 ألف.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

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