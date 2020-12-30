تصريحات زيدان قبل مواجهة إلتشي اليوم

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 03:54 م
بوابة الفجر
محمد سامي
أكد زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، ان فريقه جاهز من أجل مواجهة إلتشي، اليوم الأربعاء، في الجولة الـ 16 من الليغا.


وقال زيدان خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: الفريق بخير، مباراة الغد هي الأخيرة في سنة 2020، ونريد المواصلة على ما فعلناه في المباريات الماضية، إلتشي يعمل بشكلٍ جيد.


‏وأضاف: فريق إلتشي جيد، ويلعب كرة القدم بشكلٍ جيد كذلك، سنواجه صعوبات بالطبع، لذلك علينا أن نلعب بأفضل نسخة لنا.


وأشار: المخاطر تكمن في وجود العديد من المباريات والجلسات التدريبية، ونحن لن نخاطر أبدًا، وعلى المستوى البدني فنحن بخير.


‏وبسؤاله عن الثنائي مارسيلو وإيسكو؟ أجاب زيدان: جميع اللاعبون يتدربون بشكلٍ جيد، وتحسنهم البدني هي أخبار جيدة بالنسبة للمدرب، هم محترفون للغاية، وأنا سعيد برؤيتهم منسجمين، ستكون لديهم فرصة للعب.


‏وبخصوص أنباء مغادرة الثنائي في الانتقالات الشتوية؟ قال: أنا أمتلك جميع هؤلاء اللاعبين، لا أفكر فيما إذا كانوا يرغبون بالرحيل أم لا، لا يمكنني أن أتحكم في ذلك، ما يمكنني قوله هو أنهم جيدون جدًّا ويتدربون جيّدًا.


وأكمل: يؤلمني بأن لا يلعب إيسكو ومارسيلو، فهم يريدون اللعب، صحيح هي مواقف معقدة، وهذا أسوأ جزء بالنسبة للمدرب، هذه مسؤوليتي وعلي مواجهة الأمر، كل مباراة يجب أن أتعامل بها من أجل الفريق ولن يتغير ذلك حتى آخر يومٍ لي.


‏وتحدث زيدان عن الجناح البلجيكي ايدين هازارد، قائلًا: سيكون متواجدًا في القائمة، الفكرة هي أن يلعب بشكل تدريجي، وهناك مباريات عديدة في الفترة المقبلة.


‏وعن تجديد عقد الثنائي راموس مودريتش، صرح: النقاش موجود، هناك أشياء كثيرة وأنت تعلم ما أفكر به، فأنا أريد أن يظل جميع اللاعبين هنا دائمًا وبسرعة، بالنسبة لي هم الأفضل.


‏واتم: أنا المدرب وأنا أختار من يلعب، اللاعبون لا يتدخلون في هذه الأشياء، ما يريده جميع اللاعبين هو الاحتفال بالفوز.

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