أفشة يظهر في مران الأهلي للمرة الأولى بعد تعافيه من كورونا

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 03:53 م
بوابة الفجر
علي نبوي
ظهر محمد مجدي أفشة صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق الأحمر المقام حاليا على ستاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة للمرة الأولى بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا.

وكان أفشة قد تغيب عن مواجهتي الأهلي أمام كلا من سونيديب بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، ولقاء الاتحاد السكندري بالجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، لإصابته بفيروس كورونا.

وأعلن النادي الأهلي تعافي أفشة من فيروس كورونا أمس الثلاثاء حيث تحولت نتيجة المسحة التي أجراها اللاعب إلى سلبية.

ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة بعد غد الجمعة على ستاد "الأهلي we" ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.

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