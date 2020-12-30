القوى العاملة بالمنيا توظف 295 شاباً وفتاة بالقطاع الخاص والاستثماري

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أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا أن مديرية القوى العاملة، تمكنت من تشغيل 295 شابًا وفتاة من جميع المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري خلال الفترة من 1-7-2020 حتى 30-12-2020 من خلال الإعلان عن 2983 فرصة عمل تم الإعلان عنها خلال تلك الفترة، وذلك من خلال نشرة التوظيف التي تصدرها وزارة القوي العاملة بشكل دوري على موقعها الالكتروني.



ووجه المحافظ خلال اجتماع المجلس التنفيذي الشكر لمديرية القوي العاملة على الجهد والتعاون والتنسيق المستمر لإتاحة فرص عمل وتدريب لشباب المحافظة في القطاع الخاص والاستثماري، حيث يعد ملف البطالة من اكثر الملفات التي تحظي باهتمام وتركيز خلال الفترة الحالية، ضمن تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة للمواطن المصري وتحقيق فرص معيشية افضل وبخدمات ذات جودة عالية.



وأضاف المحافظ انه يجري التنسيق والمتابعة مع جميع القطاعات لإتاحة فرص عمل حقيقية للشباب، كما تعمل المحافظة من خلال عدد من البرامج والمبادرات على منح قروض للشباب لعمل مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر، منها جهاز تنمية المشروعات، صندوق التنمية المحلية، مبادرة مشروعك وكذلك جهاز شباب الخريجين.

وقال وليد الإمام مدير المديرية إن المديرية تواصل حملاتها المفاجئة على المنشآت لمتابعة كافة إجراءات السلامة والصحة المهنية وضبط المخالفين لقانون العمل.



وأوضح مدير المديرية أنه في مجال التدريب المهني، تم تنفيذ 15 دورة تدريبية بمركز التدريب المهني على مهن المساحة، والتفصيل والحياكة، والسباكة،والدش وإصلاح المحمول والتبريد والتكييف وصيانة الحاسب والجرافيك، كما تم تنفيذ 7 دورات تدريبية من خلال الوحدة المتنقلة بقرية كفر مغربي بمركز العدوة

وأضاف انه يمكن التقدم للوظائف التي تعلن عنها الوزارة من خلال متابعة نشرة التوظيف القومية على موقع وزارة القوي العاملة والتي تصدر كل شهرين، ويقوم الشباب بالتسجيل عليها عبر الرابط التالي:

http:www.manpower.gov.egNationalBulletin.html

