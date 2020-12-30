تحرير77مخالفة تموينية بمراكز المنيا

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تمكنت مديرية التموين بالمنيا، من تحرير77 مخالفة، وذلك خلال عدد من الحملات التفتيشية التي نظمتها بالتعاون مع الجهات المعنية، تنفيذا لتكليفات اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات التموينية لضبط الأسواق والأسعار وقمع الغش والتدليس ومنع جشع التجار ومراقبة المخابز البلدية على مستوى مراكز المحافظة التسع.



قال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين إن الحملات أسفرت عن تحرير 54 مخالفة للمخابز البلدية منها 16 مخالفة لنقص الوزن، و8 مخالفات لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومخالفتين لتجميع والتصرف فى حصة الدقيق المدعم، و28 مخالفة أخرى متنوعة، بالإضافة إلى 23 مخالفة فى مجال الأسواق منها مخالفتين لعدم الإعلان عن الأسعار و5 مخالفات لعدم وجود ترخيص و4 مخالفات لعدم وجود شهادة صحية و10 مخالفات للتلاعب في المقررات التموينية ومخالفتين لبيع سلع مجهولة المصدر، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة.