القوى العاملة بالقليوبية تتابع برامج التدريب المهني على تفصيل الملابس الجاهزة والسباكة



وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان ، قد وجه مديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة بوضع آلية منضبطة لاستئناف العملية التدريبية بكافة المراكز الثابتة والمتنقلة التابعة لها يراعي فيها الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، وأعمال التعقيم والتطهير اليومي للأجهزة والمعدات وأماكن التدريب للحد من انتشار فيروس كورونا ، فضلاً عن تخفيض أعداد المتدربين بالورش والمراكز لما يقرب من 50% من سعتها التدريبية.



ويأتي ذلك فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة من خلال وزارة القوى العاملة فى مجالي التدريب المهنى والتدريب التحويلي فى دعم الاقتصاد الوطني والحد من البطالة ، واستكمالاً لمبادرة "حياة كريمة" التي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة بالقرى الأكثر احتياجا ، بالتعاون بين جهود المؤسسات المعنية ومنظمات المجتمع المدني .



وتابعت إيمان السيد شحاتة مدير مديرية القوي العاملة بالقليوبية، يرافقها محمد عليان وكيل المديرية ، وعزة نصر مدير إدارة التدريب المهني تنفيذ البرنامج التدريبي الثالث للملابس الجاهزة الذي تم في الفترة من 23 نوفمبر إلى 22 ديسمبر الجاري لـ 12 متدربة ، إلى جانب البرنامج التدريبي الأول لمهنة السباكة الذي تم تنفيذه في الفترة من 13 إلى 27 ديسمبر الجاري لـ 10 متدربين وتم الانتهاء من 7 دورات تدريبية بإجمالي 65 متدرباً في مجالات متنوعة ، وفي مجال السباكة الصحية والذى تم فيه تنفيذ برنامج تدريبي بإجمالي 11 متدرباً في خلال نفس الفترة .



وفي مجال الملابس الجاهزة تم تنفيذ ثلاث دورات تدريبية بإجمالي 31 متدرباً ،خلال الفترة من 20 سبتمبر حتى 22 ديسمبر الجاري ، وفي مجال الكهرباء تم تنفيذ ثلاث برامج تدريبية بإجمالي 23 متدرباً ، خلال نفس الفترة.



قامت مديرية القوى العاملة بالقليوبية بمتابعة سير وتنفيذ برامج التدريب المهني ومستوى المتدربين من خلال عقد اختبار للمتدربين على مهنتي تفصيل الملابس الجاهزة، والسباكة بوحدة التدريب المتنقلة بقرية "الأحراز" بشبين القناطر بالقليوبية .