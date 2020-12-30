مجلس جامعة بنها يناقش إستعدادات إمتحانات الفصل الدراسى الأول

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 03:39 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
عقد مجلس جامعة بنها اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة وحضور الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعمداء الكليات واعضاء المجلس والأمناء المساعدين.
واستهل السعيد الجلسة بتقديم التهاني لأعضاء مجلس الجامعة والأساتذة والعاملين وطلاب الجامعة بمناسبة الاحتفال بالعام الميلادى الجديد.
ونقل رئيس جامعة بنها رسالة شكر وتحية من الدكتور خالد عبدالغفار وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي إلى القيادات الجامعية الأكاديمية والإدارية بجامعة بنها على الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية مما كان له الأثر الطيب فى استمرار العملية التعليمية واتمام الفصل الدراسي الأول بسلام في ظل ظروف فيروس كورونا المستجد
ووجه رئيس الجامعة الشكر لإدارة كلية الطب ومجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية وجميع الأطقم الطبية وهيئة التمريض والعاملين لحرصهم الشديد على التواجد المستمر وخدمة المرضى والمترددين على المستشفى ودعم اجراءات الدولة لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، مضيفا ان الخدمة الطبية داخل المستشفى الجامعى لم تتوقف يوما واحد رغم أعمال التطوير التى شهدتها عدد من الأقسام العلاجية خلال الفترة الماضية.
من ناحية اخرى استعرض رئيس جامعة بنها استعدادات الجامعة والكليات لامتحانات الفصل الدراسي الأول والتى من المقرر ان تبدا فى الأسبوع الأول من شهر يناير المقبل
وقال السعيد انه رفع حالة الاستعداد القصوى لأعمال الامتحانات وتأمين الطلاب ومتابعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مشددا على متابعة أعمال التعقيم والتطهير للمدرجات وقاعات ولجان الامتحانات قبل وبعد دخول الطلاب
واكد رئيس الجامعة على ضرورة مراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل اللجان مع ارتداء الكمامات الطبية وتواجد الأطقم الطبية وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية في ظل مواجهة فيروس كورونا حرصا علي سلامة الطلاب وهيئة التدريس والعاملين بالجامعة

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