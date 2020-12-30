جاسوس أمريكي تجسس لصالح إسرائيل يصل مطار "تل أبيب" بعد 30 عاما في السجن

سافر "جوناثان بولارد"، المحلل السابق بالبحرية الأمريكية الذي أمضى 30 عامًا في السجن بتهمة التجسس لصالح إسرائيل، إلى تل أبيب بعد شهر من انتهاء حظر السفر.





وكان في استقبال بولارد (66 عاما) وزوجته إستير في المطار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي تلا معهم مباركة يهودية.





وقال نتنياهو له: "أنت في المنزل" قبل أن يسلمه بطاقة الهوية الإسرائيلية.





وكان بولارد قد اعتقل في عام 1985 وحكم عليه بالسجن مدى الحياة بعد أن أقر بأنه مذنب لبيع أسرار أمريكية لإسرائيل.





وقال إنه شعر بالإحباط بسبب حجب الولايات المتحدة للمعلومات الاستخباراتية الرئيسية عن حليفها المخلص.





ونفت إسرائيل في البداية أن السيد بولارد تجسس لصالح الدولة وأصرت على أنه عمل مع مسؤولين "مارقين".





لكن في عام 1995 منحته إسرائيل الجنسية، وبعد ثلاث سنوات اعترفت به رسميًا كجاسوس.





رفضت الإدارات الأمريكية المتعاقبة مناشدات إسرائيلية لإعطاء السيد بولارد الرأفة، ولم يتم إطلاق سراحه حتى عام 2015، لم يُسمح له بالسفر خارج الولايات المتحدة لمدة خمس سنوات على الأقل دون إذن.



