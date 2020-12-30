بهذه الطريقة.. شيكو يمازح جمهوره ومحبيه عبر إنستجرام

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 03:35 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
يحرص الفنان شيكو على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة به عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.



ونشر شيكو عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة له، وهو بشخصية مجدي تختوع، الذى قدمها فى فيلم "قلب أمه"، وعلق قائلاً"الأم مدرسة".

يذكر أن آخر أعمال شيكو كان مسلسل "اللعبة" الذي عرض مؤخرًا وهو من بطولة شيكو وهشام ماجد ومجموعة من النجوم منهم أحمد فتحى ومحمد ثروت ومي كساب وسيناريو وحوار أحمد سعد والى ومحمد صلاح خطاب وإبراهيم صابر وإشراف على الكتابة فادى أبو السعود وإخراج معتز التوني.

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