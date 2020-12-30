اتحاد الكرة يرفض دفع مستحقات الشركة الراعية عن تقنية الڤار

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 03:34 م
بوابة الفجر
محمد سامي
رفضت اللجنة الثلاثية المؤقتة التي تدير الإتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، دفع مستحقات الشركة الراعية عن تقنية الڤار.

وقرر أحمد مجاهد عدم دفع باقي المستحقات المتأخرة للشركة الإسبانية المالكة لتقنية الڤار، وتبلغ قيمتها 100 ألف يورو، تمهيدًا لإلغائها.

وأكد مصدر موثوق داخل اتحاد الكرة، ان مجاهد يري وجود أخطاء فنية متعددة في تطبيق تقنية الڤار في الدوري، وسيتم إلغائها بداية من الجولة السادسة من الدوري المصري.

يذكر ان تقنية الڤار دخلت الملاعب المصرية، في بداية الدور الثاني، من بطولة الدوري المصري الممتاز الموسم الماضي 2019-2020، في وجود عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية التي كانت تدير اتحاد الكرة بشكل مؤقت.

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