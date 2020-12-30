موعد مباراة توتنهام المقبلة في الدوري الإنجليزي

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 03:03 م
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
يحل توتنهام مساء اليوم ضيفاً على ملعب كرافين كوتيدج، لمواجهة مضيفه فولهام، في الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.


ويسعى توتنهام لتحقيق الفوز بالمباراة، من أجل العودة مرة أخرى لصراع القمة، مع ليفربول ومانشستر يونايتد.
يمتلك توتنهام 26 نقطة، بينما يتواجد فولهام في المركز الثامن عشر برصيد 11 نقطة.


وتقام المباراة مساء اليوم، في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة، العاشرة بتوقيت الإمارات، السادسة بتوقيت جرينتش.


تنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر قناة beIN Sports HD1 ويعلق عليها خالد الحدي ويديرها الحكم بيتر بانكس.

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