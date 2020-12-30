هبوط جماعي لمؤشرات بورصة الكويت في ختام التعاملات

أنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي تراجع جماعي للمؤشرات، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.51% خاسراً 28.57 نقطة ليغلق عند مستوى 5549.92 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.6% خاسراً 36.54 نقطة ليغلق عند مستوى 6057.34 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.27% خاسراً 12.23 نقطة ليغلق عند مستوى 4551.37 نقطة، كما تراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.16% خاسراً 7.36 نقطة ليغلق عند مستوى 4642.88 نقطة ، وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 250.1 مليون سهم بقيمة 29.4 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 8349 صفقة.









وهبطت 10 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع المنافع بنسبة 0.72%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.71%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.54%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.37%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.26%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.25%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.23%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.22%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.14%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.07%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 1.57%، ثم قطاع التكنولوجيا بنسبة 0.44%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.18%.