هبوط جماعي لمؤشرات بورصة الكويت في ختام التعاملات

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 02:52 م
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير
أنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي تراجع جماعي للمؤشرات، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.51% خاسراً 28.57 نقطة ليغلق عند مستوى 5549.92 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.6% خاسراً 36.54 نقطة ليغلق عند مستوى 6057.34 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.27% خاسراً 12.23 نقطة ليغلق عند مستوى 4551.37 نقطة، كما تراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.16% خاسراً  7.36 نقطة ليغلق عند مستوى 4642.88 نقطة ،وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 250.1 مليون سهم بقيمة 29.4 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 8349 صفقة.


 وهبطت 10 قطاعات  ببورصة الكويت على رأسها قطاع المنافع بنسبة 0.72%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.71%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.54%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.37%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.26%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.25%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.23%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.22%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.14%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.07%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 1.57%، ثم قطاع التكنولوجيا بنسبة 0.44%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.18%.
 
وجاء سهم شركة المعادن والصناعات التحويلية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 17.27%، يليه سهم شركة صناعات أسمنت الفجيرة بنسبة 8.76%، ثم سهم الشركة الأولى للاستثمار بنسبة 8.42%، فيما تصدر سهم شركة ياكو الطبية القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 9.67%، يليه سهم المجموعة التعليمية القابضة بنسبة 8.54%، ثم سهم شركة دار الثريا العقارية بنسبة 5.07%.

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