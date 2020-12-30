البورصة تربح 8.2 مليار جنيه في ختام جلسة الأربعاء

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 02:44 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي ارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثالثة، مع نشاط ملحوظ على أسهم  قطاع الخدمات المالية و الخدمات و المنتجات الصناعية بقيادة السويدى إليكتريك و كذلك نشاط إيجابى لأسهم مبادلة بايونيرز الكابلات و الجيزة العامة للمقاولات و الصعيد العامة ولايزال الأجانب علي الأداء البيعي مع قرب أعياد الكريسماس .


 وربح رأس المال السوقى نحو 8.2 مليار جنيه، ليغلق عند 650.403 مليار جنيه.
 
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  "إيجى إكس 30" بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 10867 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.15% ليغلق عند مستوى 2240 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.66% ليغلق عند مستوى 13289 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 4186 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.33% ليغلق عند مستوى 2131 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 2.29% ليغلق عند مستوى 3087 نقطة.

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