بالصور.. توقيع اتفاقيات تخصيص ترددات بين الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وثلاث شركات محمول

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توقيع ثلاث اتفاقيات لتخصيص النطاقات الترددية الجديدة في الحيز الترددى 2600 ميجاهرتز بين الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وشركة فودافون مصر والشركة المصرية للاتصالات وشركة اتصالات مصر، وذلك بعد الانتهاء من كافة الإجراءات التنظيمية للوصول للشكل الأمثل للتخصيص بغرض تعظيم الاستفادة من هذه الترددات مما ينعكس على جودة الخدمة المقدمة للمستخدم..





وقع الاتفاقيات الثلاث من جانب الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات؛ المهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذى للجهاز؛ فيما وقع من جانب الشركات؛ السيد محمد عبد الله الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر، والمهندس/ عادل حامد الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، والمهندس/ حازم متولى الرئيس التنفيذى لشركة اتصالات مصر؛ وذلك بحضور المهندس/ هانى محمود رئيس مجلس إدارة شركة فودافون مصر، والدكتور/ ماجد عثمان رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، والمهندس/ جمال السادات رئيس مجلس إدارة شركة اتصالات مصر.

وفى كلمته؛ أكد الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن هذه الاتفاقيات تمثل خطوة هامة لرفع قدرات البنية التحتية المعلوماتية، مشيرا الى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كانت قد بدأت فى تنفيذ مشروع في مطلع عام 2019 باستثمارات بلغت 30 مليار جنيه خلال عام واحد لدعم البنية التحتية المعلوماتية مما ساهم في زيادة قدرتها على مواجهة التحديات التى فرضتها جائحة كورونا، والتى أدت الى تضاعف الأحمال وزيادة ساعات الذروة لتصل الى 15 ساعة في اليوم، كما ساهمت البنية التحتية المعلوماتية فى نجاح منظومة التعلم عن بُعد والاختبارات الالكترونية لطلبة أولى ثانوى.

كما وجه الدكتور/ عمرو طلعت الشكر لكل من ساهم فى اتمام توقيع هذه الاتفاقيات التى تبلغ قيمتها 1.170 مليار دولار؛ مثمنا جهود سلاح الاشارة، ومجلس إدارة والعاملين بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وفريق العمل بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشركات المحمول الحاصلة على الترددات؛ ومؤكدا على استمرارية العمل من أجل تطوير البنية التحتية المعلوماتية وتحسين كافة خدمات الاتصالات والانترنت المقدمة للمواطنين.

هذا وتأتي هذه الخطوة استكمالا لعملية الطرح التي قام بها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بغرض تخصيص نطاقات ترددية جديدة بعرض2×40 ميجاهرتز في الحيز الترددي 2600 بتقنية الـــTDD للشركات المرخص لها بتقديم خدمات التليفون المحمول في مصر، حيث أسفرت هذه العملية عن حصول شركة فودافون مصر للاتصالات على 40 ميجاهرتز والشركة المصرية للاتصالات على 20 ميجاهرتز، وشركة اتصالات مصر علي 20 ميجاهرتز، وذلك مقابل 1,170 مليار دولار أمريكى.

وفي إطار الخطة الشاملة لتحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين في جمهورية مصر العربية، تم وضع معايير جديدة بالاتفاقيات الموقعة لرفع مستوي خدمات الاتصالات المقدمة في السوق المصري (خدمات صوتية – نقل بيانات) بما يتماشى مع أعلى المحددات والمعايير الدولية المتعارف عليها.

الجدير بالذكر أن هذه الاتفاقيات ستساهم في تحفيز مقدمي خدمات التليفون المحمول لضخ استثمارات جديدة في تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية لشبكات التليفون المحمول مما سيؤدي إلى تحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة، ورفع درجة جاهزية تلك الشبكات لتقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المستقبلية مع مراعاة معايير الجودة العالمية وذلك تماشياً مع إستراتيجية الدولة في دعم عمليات التحول الرقمي.