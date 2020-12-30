الكشف عن قرارات اجتماع اتحاد الكرة وأندية الممتاز

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 02:47 م
بوابة الفجر
محمد جمال
أكدت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ورؤساء ومندوبي أندية الدوري الممتاز على ضرورة الاستمرار في الاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد مع انهاء أي أمور اجرائية أو قانونية أو مالية متعلقة بالعلاقة بين الاتحاد والشركة المنفذة من خلال الجهات المعنية بما يضمن سلامة كل الاجراءات.


كما وافقت الأندية على استمرار العمل بالتقنية على الرغم من المشاكل الفنية التي تتعلق ببعض جوانب مساعدة الحكام في اتخاذ قراراتهم في المواقف المختلف عليها ، وتم اطلاع الأندية على هذه المشاكل.


وفيما يتعلق بإنشاء رابطة أندية المحترفين عرض المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد رؤية الاتحاد بدعوة الأندية لتقديم مرشحيها والاجتماع خلال الأسبوع الأول من شهر يناير لتشكيل المكتب التنفيذي للرابطة وفق ما نصت عليه اللائحة المعتمدة من الجمعية العمومية الأخيرة، لتبدأ الرابطة عملها بتشكيل لجنة المسابقات وقيام الاتحاد بفتح حساب بنكي خاص بها، وأضاف أن الأندية إذا ارتأت تأجيل التشكيل فيما بعد ، فذلك قرار يعود لها وليس تراجعا من الاتحاد.


كما اتفق الحاضرون مع اللجنة الثلاثية في ضرورة التمسك بالاجراءات الاحترازية خلال هذه الأوقات العصيبة ولو أدى الأمر للاتفاق حول تغيير بعض بنود لائحة المسابقة كإلغاء المصافحة بعد المباراة واعادة وضع آلية جديدة للمؤتمرات الصحفية بعد المباراة حفاظا على سلامة الجميع ، فيما تم الاتفاق على السماح للأندية بإنشاء قائمة انتظار للاعبين تتكون من ثلاثة لاعبين وذلك لمساعدتها في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها اللعبة.

أخبار تهمك

الكشف عن عرض الأهلي الجديد لضم سيرينو

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل من النائب العام بشأن قضية ريجيني

منذ ساعة و 9 دقيقة

الأهلى يقرر تقديم عرضا جديدا لسيرينو

منذ حوالي 5 ساعات

الخطيب يُجدد المفاوضات مع العين الإماراتي لضم لابا كودجو

منذ ساعة الا ربع

عاجل - بعد سيرينو.. الأهلي يخسر صفقة سوبر جديدة في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 19 ساعة

ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهة ريال مدريد وإلتشي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يستقر على ثنائي ناري كبديل لصفقة سيرينو

منذ يوم

الكشف عن قرارات اجتماع اتحاد الكرة وأندية الممتاز

منذ نصف ساعة

"الأخ" وراء العثور على جثث ربة منزل ونجليها مذبوحين بشبرا الخيمة

منذ أقل من ساعة

"السياحة" تفجر مفاجأة عن عودة موسم العمرة (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

منظمة الصحة العالمية تخرج بتصريح ارعب العالم .. واستاذ الفيروسات يحسم الأمر

منذ حوالي 18 ساعة

الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا تجاه لافتات نادي القرن

منذ حوالي 18 ساعة

بيان عاجل يُحذر المواطنين من طقس الأربعاء صباحًا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. انخفاض طفيف في إصابات ووفيات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يتلقى عرض إماراتي لاستعارة نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة إنبي

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:00 ص

عاجل.. بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة إنبي

عاجل من النائب العام بشأن قضية ريجيني

02:06 م

الأهلي يتلقى عرض إماراتي لاستعارة نجم الفريق

11:05 ص

منظمة الصحة العالمية تخرج بتصريح ارعب العالم .. واستاذ الفيروسات يحسم الأمر

09:06 م

"السياحة" تفجر مفاجأة عن عودة موسم العمرة (فيديو)

01:31 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»