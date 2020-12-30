موعد عودة طاهر محمد إلى تدريبات الأهلي الجماعية

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 02:44 م
طاهر محمد إ
طاهر محمد إ
محمد الدمتناوي
أعلن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن طاهر محمد طاهر، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، سوف يعود إلى التدريبات الجماعية بعد خمسة أيام.


وكان طاهر محمد طاهر قد غادر مباراة الأهلي والاتحاد السكندري أمس في الدوري الممتاز، بسبب تعرضه للإصابة بكدمة قوية في الضلوع.


وأكد سيد عبد الحفيظ، أن الأشعة التي خضع لها طاهر، أثبتت عدم وجود كسر في الضلوع، وأن اللاعب يعاني من كدمة شديدة فقط.


وتابع مدير الكرة، أن اللاعب حصل على راحة سلبية من التدريبات الجماعية للفريق، وسوف يبدأ برنامج علاج طبيعي، لحين المشاركة في التدريبات الجماعية بعد خمسة أيام.

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