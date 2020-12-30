القضاء ينتصر لفتاة المعادي.. رحلة محاكمة المتهمين حتى الإعدام شنقًا

أسدلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، الستار، في قضية مقتل فتاة المعادي، بالحكم بإعدام المتهم الأول والثاني، وبراءة المتهم الثالث.





ويرصد "الفجر"، رحلة محاكمة المتهمين بقتل وسحل "فتاة المعادي" وصولًا لحكم الإعدام شنقًا.





إحالة للجنايات

فور وقوع واقعة قتل وسحل الفتاة مريم بحي المعادي، أمر المستشار حمادة الصاوى النائب العام، بإحالة المتهمين الثلاثة إلى محكمة الجنايات المختصة.





تغيب المتهمين

وفي أولى جلسات المحاكمة، قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيلها، لجلسة 21 نوفمبر لحضور المتهمين.





وتغيب المتهمين الثلاثة عن الحضور فى أولى جلسات محاكمتهم، نظرًا لتعذر الأمن في إحضارهم.





فض أحراز القضية

وبعد التحقيق مع المتهمين، فضت المحكمة أحراز القضية بحضور المتهمين وهيئة الدفاع، كما انتدبت المحكمة محامين للدفاع عن المتهمين.





إحالة المتهمين للمفتي

ثم أمرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، بإحالة المتهم الأول والثانى إلى فضيلة المفتى لإبداء الرأى الشرعى في إعدامهما وتأجيل القضية لجلسة 30 ديسمبر للحكم.





إعدام المتهمين شنقًا

وأخيرًا، قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، اليوم الأربعاء، بإجماع الأراء بإعدام المتهم الأول والثانى فى قضية مقتل الفتاة مريم محمد 24 سنة بحى المعادى بالقاهرة، وبراءة المتهم الثالث بالقضية.





صدر الحكم بعضوية المستشارين مجدى عبد المجيد عبد اللطيف وأشرف عبد الوهاب كمال الدين عشماوى وأيمن عبد الرازق محمد، وأمانة سر سعيد عبد الستار ومحمود عبد الرشيد.





تمكنت النيابة العامة من الحصول على خمسة مقاطع مرئية من آلات المراقبة المُطلَّة على موقع الحادث، والتي تبيَّن منها مرورُ السيارة التي استقلها المتهمان بسرعةٍ فائقة.





وتكشف الفيديوهات المتهمين حال استعدادهم لارتكاب السرقة والبحث عن الضحية في أحد شوارع المعادي، كما تتضمن الفيديوهات المجنى عليها "مريم" قبل الحادث بلحظات، وفيديو أخر للحظة هروب الجناة عقب خطف الحقيقة وسحل "مريم".





وكان اندفع أحد المتهمين، تجاه الفتاة قائدًا سيارة بالطريق العام، ولما اقترب منها انتزع الآخر حقيبة من على ظهرها حاولت المجني عليها التشبث بها، فصدماها بسيارة متوقفة بالطريق ودهساها أسفل عجلات السيارة التي يستقلانها.



