القضاء ينتصر لفتاة المعادي.. رحلة محاكمة المتهمين حتى الإعدام شنقًا

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 02:41 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
أسدلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، الستار، في قضية مقتل فتاة المعادي، بالحكم بإعدام المتهم الأول والثاني، وبراءة المتهم الثالث.

ويرصد "الفجر"، رحلة محاكمة المتهمين بقتل وسحل "فتاة المعادي" وصولًا لحكم الإعدام شنقًا.

إحالة للجنايات 
فور وقوع واقعة قتل وسحل الفتاة مريم بحي المعادي، أمر المستشار حمادة الصاوى النائب العام، بإحالة المتهمين الثلاثة إلى محكمة الجنايات المختصة.

تغيب المتهمين 
وفي أولى جلسات المحاكمة، قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيلها، لجلسة 21 نوفمبر لحضور المتهمين.

وتغيب المتهمين الثلاثة عن الحضور فى أولى جلسات محاكمتهم، نظرًا لتعذر الأمن في إحضارهم.

فض أحراز القضية 
 وبعد التحقيق مع المتهمين، فضت المحكمة أحراز القضية بحضور المتهمين وهيئة الدفاع، كما انتدبت المحكمة محامين للدفاع عن المتهمين.

إحالة المتهمين للمفتي
ثم أمرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، بإحالة المتهم الأول والثانى إلى فضيلة المفتى لإبداء الرأى الشرعى في إعدامهما وتأجيل القضية لجلسة 30 ديسمبر للحكم.

إعدام المتهمين شنقًا
وأخيرًا، قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، اليوم الأربعاء، بإجماع الأراء بإعدام المتهم الأول والثانى فى قضية مقتل الفتاة مريم محمد 24 سنة بحى المعادى بالقاهرة، وبراءة المتهم الثالث بالقضية.

صدر الحكم بعضوية المستشارين مجدى عبد المجيد عبد اللطيف وأشرف عبد الوهاب كمال الدين عشماوى وأيمن عبد الرازق محمد، وأمانة سر سعيد عبد الستار ومحمود عبد الرشيد.

تمكنت النيابة العامة من الحصول على خمسة مقاطع مرئية من آلات المراقبة المُطلَّة على موقع الحادث، والتي تبيَّن منها مرورُ السيارة التي استقلها المتهمان بسرعةٍ فائقة.

وتكشف الفيديوهات المتهمين حال استعدادهم لارتكاب السرقة والبحث عن الضحية في أحد شوارع المعادي، كما تتضمن الفيديوهات المجنى عليها "مريم" قبل الحادث بلحظات، وفيديو أخر للحظة هروب الجناة عقب خطف الحقيقة وسحل "مريم".

 وكان اندفع أحد المتهمين، تجاه الفتاة قائدًا سيارة بالطريق العام، ولما اقترب منها انتزع الآخر حقيبة من على ظهرها حاولت المجني عليها التشبث بها، فصدماها بسيارة متوقفة بالطريق ودهساها أسفل عجلات السيارة التي يستقلانها.

وكشف المتهمان خلال تحقيقات النيابة أنهما يوم الحادث، استقلا سيارة ميكروباص يعمل عليها أحدهما سائقا، وبدأ في البحث عن ضحية لسرقته بشوارع المعادى، حيث وقع اختيارهما على شارع 9 بالمعادى، وأثناء سيرهما نبه السائق المتهم زميله بوجود فتاة تقف على أحد جانبى الطريق تحمل حقيبة فاقترب منها السائق بينما قام المتهم الآخر بخطف الحقيبة، لكن الحقيبة تعلقت بالفتاة وسقطت على الأرض وتمكن المتهمان من خطف الحقيبة وفرا هاربين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فتاه المعادى اعدام شنقا اعدام المتهمين اخر الاخبار

أخبار تهمك

الخطيب يُجدد المفاوضات مع العين الإماراتي لضم لابا كودجو

منذ ساعة الا ربع

ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهة ريال مدريد وإلتشي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يستقر على ثنائي ناري كبديل لصفقة سيرينو

منذ يوم

"السياحة" تفجر مفاجأة عن عودة موسم العمرة (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

بيان عاجل يُحذر المواطنين من طقس الأربعاء صباحًا

منذ حوالي 14 ساعة

الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا تجاه لافتات نادي القرن

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلى يقرر تقديم عرضا جديدا لسيرينو

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يتلقى عرض إماراتي لاستعارة نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

منظمة الصحة العالمية تخرج بتصريح ارعب العالم .. واستاذ الفيروسات يحسم الأمر

منذ حوالي 18 ساعة

الكشف عن عرض الأهلي الجديد لضم سيرينو

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - بعد سيرينو.. الأهلي يخسر صفقة سوبر جديدة في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 19 ساعة

"الأخ" وراء العثور على جثث ربة منزل ونجليها مذبوحين بشبرا الخيمة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. انخفاض طفيف في إصابات ووفيات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة إنبي

منذ حوالي 7 ساعات

الكشف عن قرارات اجتماع اتحاد الكرة وأندية الممتاز

منذ نصف ساعة

عاجل من النائب العام بشأن قضية ريجيني

منذ ساعة و 9 دقيقة

موضوعات متعلقة

المتهمين بقتل فتاة المعادي ينكرون التهم.. وأحدهم: مكنش قصدي أقتلها

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل فتاة المعادي للاربعاء المقبل

صور من داخل قاعة محاكمة المتهمين بقتل فتاة المعادي

عاجل.. إحالة المتهمين بقتل فتاة المعادي للمفتي و30 ديسمبر النطق بالحكم

ننشر صور من داخل قاعة قتلة فتاة المعادي بعد الحكم عليهم

"الإبراشي" عن إحالة أرواق المتهمين بقتل فتاة المعادي للمفتي: أطفأ النار (فيديو)

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:00 ص

عاجل.. بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة إنبي

عاجل من النائب العام بشأن قضية ريجيني

02:06 م

الأهلي يتلقى عرض إماراتي لاستعارة نجم الفريق

11:05 ص

منظمة الصحة العالمية تخرج بتصريح ارعب العالم .. واستاذ الفيروسات يحسم الأمر

09:06 م

"السياحة" تفجر مفاجأة عن عودة موسم العمرة (فيديو)

01:31 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»