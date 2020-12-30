قبل نهاية 2020..أسعار الدولار تسجل ارتفاعات قوية أمام الجنيه

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 02:28 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي

زادت أسعار الدولار أمام الجنيه، اليوم الأربعاء، بقيمة 3 قروش في المتوسط قبل يوم واحد من إنتهاء سنة 2020 الذي شهدت تحسن في قيمة العملة المحلية وتسجيلها أفضل أداء أمام الدولار.

 

وارتفع سعر الدولار في تعاملات جميع البنوك، حيث صعد إلى مستويات 15.69 جنيه للشراء و15.79 جنيه للبيع في بنوك عودة والبنك المصري الخليجي  وبنك مصر إيران،  والبنك الأهلي الكويتي والمصرف المتحد،  والبنك التجاري الدولي،  وكريدي أجريكول.


وسجل زيادة في بنك الاسكندرية إلى مستويات 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع،  بينما ظل مستقرا في البنك العربي الافريقي  والأهلي اليوناني عند 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

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