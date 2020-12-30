وزير القوى العاملة: التعاون مع مصر للتأمين لحماية العمالة من المخاطر (فيديو)

قال الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن هناك توجه لدي القيادة السياسية لتحقيق الحياة الكريمة للمواطن المصري، مشددًا على ان كل وزارة تبحث في المجالات الخاصة بها عن كيفية تحقيق الحياة الكريمة للمواطنين.





وأضاف "سعفان"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الأخبار" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء، أن الوزارة تعتبر منح الشباب والفتيات فرصة تدريب حتى يثقل بمهنة أو حرفة تمكنه من الحصول على فرصة عمل بمثابة توفير حياة كريمة لهم.





وتابع وزير القوى العاملة، أن توقيع الوزارة مذكرة تفاهم مع شركة مصر للتأمين لرعاية وحماية العمالة المصرية يهدف لحماية العمالة المصرية من المخاطر، منوهًا بأن بوليصة التأمين توفر للعمالة غير المنتظمة حماية من مخاطر الوفاة والعجز الجزئي والكلي كمرحلة أولى، لحماية الأسرة من الضياع، مؤكدًا على حرص الوزارة على الوقوف بجانب العمال بشكل دائم.





وشهد وزير القوي العاملة محمد سعفان بديوان عام الوزارة، اليوم الأربعاء، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة القوى العاملة، وشركة مصر للتأمين، وذلك في إطار مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تهدف إلي حماية ورعاية العمالة المصرية بالداخل والخارج وخاصة العمالة غير المنتظمة.





وشدد وزير القوى العاملة، على أن عام 2021 سوف يشهد في بدايته الخير لمصر وعمالها، وسيكون عام التغطية التأمينية الشاملة لكل العمالة المصرية بكافة أنواعها وأماكن تواجدها، في داخل مصر وخارجها، وذلك في إطار مذكرة التفاهم بين الوزارة ومصر للتأمين.





وأضاف الوزير، أننا نستهدف التغطية التأمينية لملايين العمال المصريين، حتى ينالوا قسطًا من التأمين، يفيد العامل وأسرته من بعده لإعانتهم على ظروف الحياة، مقدمًا الشكر لفريق العمل المشكل من الوزارة والشركة على الجهد المبذول في هذا العمل وبلورة نواحي الاتفاق لإتاحة المجال لحماية كل العمالة المصرية بشكل عام.



