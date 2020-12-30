بينهم 50 من ذوي القدرات.. تعيين 6551  شابا في القاهرة

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 02:39 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة القاهرة بتعيين 6551 شاباً ، من بينهم  50 من ذوى القدرات، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة  "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وبلغ عدد المسجلين من راغبى العمل بتلك المكاتب 20840 شابا، وتوفير 20 فرصة عمل.

وأشار الوزير إلى أن المديرية  قامت من خلال إدارة العمالة غير المنتظمة بصرف منح رعاية اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية ،  بواقع 43 منحة مولود بإجمالى 87 ألف جنيه ، و 18 منحة زواج بمبلغ 54 ألف جنيه ، و منحة وفاة بمبلغ 10 آلاف جنيه ، و 11 منحة وفاة أحد الأقارب بمبلغ 22 ألف جنيه ، فضلاً عن عمل 6 عمليات جراحية بمبلغ 27 ألف جنيه ، ليصل إجمالي ما تم صرفه 200 ألف جنيه لـ 79 حالة.

وأضاف محمد طه مدير المديرية  في تقريره  للوزير عن  ما تم انجازه خلال نوفمبر الماضي أن المديرية تلقت 834  شكاوى، منها 176 شكوى تم تسويتها ودياً ، وتم إحالة 215 شكوى للمحكمة العمالية ، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت التي يعملون بها ، كما تم حفظ 87 شكوى ، وإحالة 27 شكاوى لجهات أخري طبقاً للاختصاص ،  وتبقى 329 شكوى تحت البحث والدراسة.

ونوه مدير المديرية  إلي أنه في مجال تراخيص عمل الأجانب، قامت المديرية بإستخراج 110 ترخيص  جديد لعمل الأجانب ، فضلا عن التجديد لـ 220 أجنبياً وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التي تنظم تشغيل الأجانب على أساس  عدم مزاحمة العمالة الوطنية ، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات ، كما قامت باستخراج 2748 شهادة قياس مستوى مهارة ، و 2751 رخصة مزاولة مهنة.

أما في مجال التفتيش العمالي فقد قامت المديرية بالتفتيش على 525 منشآت دوري وحملات ، وأسفر التفتيش عن تحرير 733 محضراً لمنشآت مخالفة ، كما تم بحث 231 شكوى ، وتم تسوية 206 شكوى منها ودياً ، وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 116 منشأة، وإعادة التفتيش على 281 منشأة أخرى ، وأسفر التفتيش عن تحرير 71 محضر سلامة وصحة مهنية و3 محاضر تراخيص ، كما تم بحث 5 شكاوي ، وعقد 3 ندوات توعية. 

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