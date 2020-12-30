الجهاز الطبي للزمالك يكشف عن سلبية المسحة الثانية لطارق حامد

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 02:36 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
كشف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سلبية المسحة الثانية لطارق حامد لاعب وسط الفريق ليتأكد شفائه من فيروس كورونا.

وكان طارق حامد قد خضع لمسحة أولى ظهرت سلبيتها ظهر الأحد الماضي، قبل أن يخضع لمسحة جديدة أمس أكدت شفائه من فيروس كورونا.

وينتظم اللاعب في تدريبات فريقه اليوم الأربعاء، على أن يخضع لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي أولًا.

وأضاف رئيس الجهاز الطبي أن الثنائي محمود علاء ومحمد عبدالسلام سيخضعان لمسحة كورونا اليوم على أن تظهر نتيجة المسحتين غدًا الخميس.

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره إنبي يوم السبت المقبل على ستاد بتروسبورت بالجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.

أخبار تهمك

الكشف عن قرارات اجتماع اتحاد الكرة وأندية الممتاز

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة إنبي

منذ حوالي 7 ساعات

منظمة الصحة العالمية تخرج بتصريح ارعب العالم .. واستاذ الفيروسات يحسم الأمر

منذ حوالي 18 ساعة

الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا تجاه لافتات نادي القرن

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يتلقى عرض إماراتي لاستعارة نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

"السياحة" تفجر مفاجأة عن عودة موسم العمرة (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - بعد سيرينو.. الأهلي يخسر صفقة سوبر جديدة في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 19 ساعة

"الأخ" وراء العثور على جثث ربة منزل ونجليها مذبوحين بشبرا الخيمة

منذ أقل من ساعة

بيان عاجل يُحذر المواطنين من طقس الأربعاء صباحًا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الأهلي يستقر على ثنائي ناري كبديل لصفقة سيرينو

منذ يوم

ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهة ريال مدريد وإلتشي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. انخفاض طفيف في إصابات ووفيات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلى يقرر تقديم عرضا جديدا لسيرينو

منذ حوالي 5 ساعات

الخطيب يُجدد المفاوضات مع العين الإماراتي لضم لابا كودجو

منذ 43 دقيقة

عاجل من النائب العام بشأن قضية ريجيني

منذ ساعة و 8 دقيقة

الكشف عن عرض الأهلي الجديد لضم سيرينو

منذ حوالي 17 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:00 ص

عاجل.. بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة إنبي

عاجل من النائب العام بشأن قضية ريجيني

02:06 م

الأهلي يتلقى عرض إماراتي لاستعارة نجم الفريق

11:05 ص

منظمة الصحة العالمية تخرج بتصريح ارعب العالم .. واستاذ الفيروسات يحسم الأمر

09:06 م

"السياحة" تفجر مفاجأة عن عودة موسم العمرة (فيديو)

01:31 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»