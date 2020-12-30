المنتج هشام سليمان يدعم يسرا اللوزي:" من الجهل انه يصف طفلة بوصف غلط

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تضامن عدد من الفنانين، مع الفنانة يسرا اللوزي، بعدما وصفها أحد المتابعين بـ"أم الطرشة"، بعد حديثها عن ابنتها الصماء خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج "معكم" مؤخرًا.



ومنهم المنتج هشام سليمان، الذي نشر صورة ليسرا اللوزي وابنتها وعلق عليها قائلًا:" صوره النهارده هي صوره صديقه اخري من اصدقائي المبدعين، يسرا اللوزي او يويو زي ما بحب اندهها، النها رده انا مش هتكلم عن يسرا الممثلة هتكلم عن يسرا الام، الام اللي استقبلت خبر ان بنتها صماء بكل صبر ورضا".



وأضاف:" مش بس كده بدئت تقرا وتثقف نفسها، وتتعلم لغة الإشارة بلغتين العربي، (اعتقد الالماني)، علشان تعرف تتواصل مع بنتها

بدءت اللي اتعلمته تنقله لكل اللي حواليها وتديهم من معلومات علشان يعرفوا يتعلموا مع الصم وضعاف السمع، قررت ان كل وقتها وجهدها يكون لبنتها عشان تقدر تعدي بيها من ازمتها".



وتابع هشام سليمان:" انا عقلي مش قادر يستوعب ان ممكن حد يكون من الجهل انه يصف طفله بوصف غير انه وصف غلط اصلا انه يصف ام بعيب خلقي في بنتها، انتو عارفين انا مش لاقي كلمه اقولها، غير حسبي الله ونعم الوكيل فيك وفي اللي زيك وعلي كل واحد عمل لايك علي كلمتك".



واختتم حديثه قائلاُ:" يسرا انا بحبك قوي وبحترمك قوي ومتاكد اني هشوف بنوتك من احسن الناس، تعالو نتمني الخير لبعض ونقول للي بنحبهم اننا بحبهم ونتمني ليهم الخير كله".



