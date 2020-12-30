موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة في الدوري الإنجليزي

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 02:34 م
بوابة الفجر
أحمد عصام
نجح فريق مانشستر يونايتد، في تحقيق الفوز على منافسه ولفرهامبتون، بنتيجة هدف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب أولدترافورد، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.


ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يحل ولفرهامبتون في المركز الثاني عشر برصيد 21 نقطة.


ويلتقي مانشستر يونايتد، مع منافسه أستون فيلا، يوم الجمعة 1 يناير، في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة السابعة عشر من البريميرليج.


ويتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب البريميرليج برصيد 32 نقطة، وسيلتقي مع نيوكاسل يونايتد، مساء غدًا الأربعاء، في إطار نفس الجولة أيضًا.

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