الخطيب يُجدد المفاوضات مع العين الإماراتي لضم لابا كودجو

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 02:32 م
بوابة الفجر
علي نبوي
يبذل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي جهودا كبيرة من أجل حسم صفقة لابا كودجو مهاجم العين الإماراتي لتدعيم الفريق الأحمر قبل خوض منافسات كأس العالم للأندية المقبل.


واستغل الخطيب رئيس النادي الأهلي وجوده في الإمارات خلال الأيام الماضية لتسلم جائزة جلوب سوكر التي حصل عليها المارد الأحمر وتسلمها"بيبو"، في التفاوض بشأن لابا كودجو مع مسؤولي العين.


وشهدت الأيام الماضية مباحثات ومشاورات قوية بين الخطيب ومسؤولي العين استغلالا للعلاقات الطيبة بين الطرفين من أجل إقناعهم بترك اللاعب حيث يتمسك مسؤولو الفريق العيناوي باللاعب نظرا لأهميته الفنية.


ورفض الأهلي في وقت سابق مقترحا من العين بالاستغناء عن لابا مقابل حسين الشحات أو المالي أليو ديانج لاعب وسط الملعب نظرا لأهمية الثنائي داخل الفريق الأحمر.


ويحاول رئيس الأهلي التوصل لاتفاق مع العين قبل عودته للقاهرة بشأن الاستغناء عن لابا مقابل مبلغ مالي يتم الاتفاق عليه دون الدخول في صفقات تبادلية تخص لاعبي الأحمر.

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